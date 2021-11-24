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Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor - Son Dakika

Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor

24.11.2021 11:04
Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki Zeliha Ekmekçi Anadolu İmam Hatip Lisesinde fizik öğretmeni Atilla Özcan, meslektaşları ve velilerin de desteğiyle başladığı laboratuvar kurma çalışmalarında sona geldi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki Zeliha Ekmekçi Anadolu İmam Hatip Lisesinde fizik öğretmeni Atilla Özcan, meslektaşları ve velilerin de desteğiyle başladığı laboratuvar kurma çalışmalarında sona geldi.

İlk atandığı Van'da 4 yıl görev yaptıktan sonra 2 yıl önce Derinkuyu'ya tayini çıkan Özcan, okuldaki boş bir odayı fizik laboratuvarına dönüştürmek için kolları sıvadı.

Hayırseverlerin de desteğiyle çeşitli iş aletleri ve malzemeleri temin eden Özcan, öğrencileri ile odayı laboratuvar kurulacak şekilde hazırladı.

Deney ve çalışmalarda yararlanacakları malzemelerin üretimini de internetten izlediği videolardan öğrenen Özcan ve öğrencileri, laboratuvarı kullanacakları günü iple çekiyor.

Özcan, AA muhabirine, laboratuvarın kurulma aşamasının dahi öğrencilerin eğitimine olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Oda tahsisinden sonra laboratuvarı düzenleme sürecinin başladığını belirten Özcan, "Öğrencilerimize fiziğin sadece okulda işlenen bir ders olmadığını, hayatın kendisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de yardımıyla masa, tezgah, dolap gibi kullanacağımız bazı eşyaları üretmeye başladık." dedi.

Laboratuvarın kurulumundaki çalışmaları da ders konularına göre sıraladıklarını, öğrencilerin kitapta öğrendiklerini deneyimleme imkanı bulduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Laboratuvar, öğrenci için bir nefestir. Sayısal öğrenciler, sınıftan çıkıp laboratuvar ortamında kendilerini geliştirdikçe bir adım daha önde olacak. Çalışmayı ders konularıyla iç içe yürütüyoruz. Dersimizin konusu elektromanyetizma ise elektrik prizlerini takarak anlatmaya başlıyoruz. Dersimizin konusu moment ise kapıları, konu basınç ise kullanacağımız çeşmeleri yaparak öğreniyoruz. Türkiye üretim ülkesi olmayı hedeflediği için çocuklarımızın bu tür uygulamalarla erken tanışması yönünde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Laboratuvarımızın yüzde 90'ı tamamlandı."

"Dersimizi daha verimli ve heyecanlı işleyeceğiz"

Öğretmenlerine yardımcı olan öğrencilerden Muhammet Döşeyici, emek verdiği laboratuvarda işleyecekleri derslerin daha verimli ve heyecanlı geçeceğine inandığını belirterek, "Buradaki masaları kendimiz ürettik. İlk kez kullanacağımız laboratuvarı kendimiz yaptığımız için daha kıymetli olacak. Fizik dersiyle aram çok iyi. Derslerimizin daha da iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Öğrencilerden Hamza Talha Topraktepe de eğitim hayatı boyunca ilk kez laboratuvar ortamında ders işleyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kurulum aşamasında elde ettiği tecrübeyle evde de birtakım malzemeleri üretmeyi arzuladığını dile getiren Topraktepe, "Fizik dersimizi daha verimli ve heyecanlı işleyeceğiz. Sayısal öğrenciler için kolaylık olacak. Boyasından masalarına kadar kendimiz yaptık. Daha önce hiçbir şey üretmemiştim, benim için farklı oldu." ifadelerini kullandı.

Gülbahar Poyraz ise laboratuvarın henüz faaliyete geçmeden bile kendilerine fayda sağladığını vurgulayarak, öğretmenleri ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor
Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor
Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor
Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor
Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor

Atilla Özcan, İmam Hatip, Derinkuyu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de fizik öğretmeni, öğrencileriyle okulda laboratuvar kuruyor - Son Dakika


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