Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı

05.03.2023 20:12
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı

Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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