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Nevşehir'de fuhuş operasyonu

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonrasında fuhuş operasyonu düzenlendi.

Nevşehir'de fuhuş operasyonu, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonrasında fuhuş operasyonu düzenlendi.


Alınan bilgilere göre, Raşitbey mahallesinde bir ikamette yapılan aramada yabancı uyruklu S.A. isimli kadının alınan ifadesinde İ.K.'nın kendisinin para karşılığında zorla fuhşa teşvik ettiğini şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti. Polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu kadının ifadesinin ardından İ.K. gözaltına alınırken yabancı uyruklu S.A. ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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