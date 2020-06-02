Nevşehir'de gasp iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, polisi arayan yabancı uyruklu A.G, Bekdik Mahallesi Kaldırım Mezarlığı yakınında evinin önünde 3 kişi tarafından cep telefonu, kulaklık, şarj aleti ve fön makinesinin gasbedildiğini bildirdi.

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