Nevşehir'de Gasp Zanlısı Tutuklandı

Nevşehir'de bir kişinin 80 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir kişinin 80 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.





Hacı Rüştü Mahallesi Kazım Hoca Sokak'ta köpeğini dolaştıran M.N, bir kişinin aracıyla köpeğine çarptığını iddia ederek, araç sürücüsünden para talep etti.





İsmi belirtilmeyen sürücünün itirazı üzerine M.N. bıçak tehdidiyle mağdurun cebindeki 80 lirayı aldı.



Araç sürücüsünün Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri M.N'yi gözaltına aldı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N, mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Feci Kazayı Görünce Hemen Yaralılara Müdahale Etti

Bella Hadid'in Kapadokya'dan Paylaştığı Fotoğraflara Beğeni Yağıyor

Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı