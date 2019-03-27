Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Gasp Zanlısı Tutuklandı

Nevşehir'de Gasp Zanlısı Tutuklandı

2 saat önce

Nevşehir'de bir kişinin 80 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de Gasp Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de bir kişinin 80 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.


Hacı Rüştü Mahallesi Kazım Hoca Sokak'ta köpeğini dolaştıran M.N, bir kişinin aracıyla köpeğine çarptığını iddia ederek, araç sürücüsünden para talep etti.


İsmi belirtilmeyen sürücünün itirazı üzerine M.N. bıçak tehdidiyle mağdurun cebindeki 80 lirayı aldı.

Araç sürücüsünün Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri M.N'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Araç, Nevşehir, Güncel
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