Nevşehir'de geçen hafta 109 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de geçen hafta 109 sürücüye cezai işlem uygulandı

28.02.2022 16:21
Nevşehir'de geçen hafta 109 sürücüye cezai işlem uygulandı

Nevşehir'de, trafik ekiplerince, geçen hafta kuralları ihlal eden 109 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Nevşehir'de, trafik ekiplerince, geçen hafta kuralları ihlal eden 109 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kural ihlali yapan araç sürücülerinin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda son bir hafta içinde 61 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 29 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 3 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile görüşmek, 16 sürücüye de diğer maddelerden olmak üzere 109 sürücüye para cezası uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi MultiNet'liler, Yolcu360'tan yüzde 50 indirimle araç kiralıyor MultiNet'liler, Yolcu360'tan yüzde 50 indirimle araç kiralıyor

Nevşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de geçen hafta 109 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:27:31. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de geçen hafta 109 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement