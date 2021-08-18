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Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor - Son Dakika

Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor

18.08.2021 16:28

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Macit Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye başvuran genç hastaların sayısında artış yaşandığını söyledi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Macit Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye başvuran genç hastaların sayısında artış yaşandığını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine, Kovid-19 aşısının, hastalıklara karşı en etkili silah olduğunu vurguladı.

Günlük hayatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmemek gerektiğini belirten Yalçın, son dönemde salgından etkilenen kişi sayısında artış görüldüğünü kaydetti.

Yalçın, Kovid-19 yoğun bakım ve servislerinde tedavi altına alınan hasta sayısında gözle görülür oranda artış olduğunu, bunların içinde gençlerin yer aldığını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Yaz aylarındaki hareketlilikle birlikte hasta sayılarında artış görüldü. Hastanede yatan hasta sayısı ile orantılı olarak yoğun bakım doluluk oranı da arttı. Ancak, servis ve yoğun bakımlardaki hastaların neredeyse tamamının aşı yaptırmamış veya tek doz aşı yaptırıp devamına hassasiyet göstermemiş kişilerden olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan aşı konusunda duyarlı olmalarını ve aşılarını eksiksiz şekilde yaptırmalarını bekliyoruz. Özellikle genç hastaların arttığını görüyoruz. Eğitimin en güzeli okulda yapılandır. Okullarına kavuşup sağlıklı şekilde eğitimlerini sürdürmek istiyorlarsa, hem kendilerini hem de büyüklerini korumak istiyorlarsa çok güçlü bir silahımız var aşı, mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Genç olmak her zaman hastalıktan korumaz ama aşı hastalıktan koruyacak en önemli silahtır."

Yalçın, aşı yaptırmak isteyenlere gece geç saatlere kadar hizmet sunulduğunu, randevu talebinde bulunanlara aynı gün aşının uygulanabildiğini de sözlerine ekledi.

Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor

Devlet Hastanesi, Nevşehir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor - Son Dakika


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