Nevşehir'de "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı - Son Dakika

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışını Nevşehir Valisi İnci sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüsamettin Erol ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir yaptı.

Resimleri inceleyen Vali Becel, 19 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden var olma mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlere gösterdiği önemi anlatmak açısından da son derece önemlidir. ve her sene büyük bir istekle, şevkle gençlerimiz ve milletimiz tarafından kutlanmaktadır. Geçen sene ve bu sene pandeminin gölgesinde bayramlarımızı kutluyoruz. Ama yine de o ruhu gençlerimize aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz pandeminin ruhuna uygun bir şekilde daha ziyade online yaptığı etkinliklerle bir program hazırlandı."

Belediye Başkanı Savran da gençleri hayatın her alanında görmek istediklerini ifade ederek, yeni nesle imkanlar sunarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlama yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Resim sergisi iki gün ziyaret edilebilecek.