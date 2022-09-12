Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

12.09.2022 11:02

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 zanlıdan 33'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 zanlıdan 33'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 52'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında iki firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir'de 9 Eylül'de 86 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 474,98 gram metamfetamin, 1 kilo 177,38 gram esrar, 45,29 gram eroin, 12 kök Hint keneviri, 9 uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 130 lira ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede - Son Dakika
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