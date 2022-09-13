Nevşehir'de 9 Eylül 'de 86 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 474,98 gram metamfetamin, 1 kilo 177,38 gram esrar, 45,29 gram eroin, 12 kök Hint keneviri, 9 uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 130 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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