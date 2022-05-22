Nevşehir'de göçük altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de göçük altında kalan işçi yaralandı

22.05.2022 08:49
Nevşehir'de göçük altında kalan işçi yaralandı

Nevşehir'de patates deposu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Nevşehir'de patates deposu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Patates deposu kazımı sırasında depoda göçük meydana geldi. İş arkadaşları göçük altında kalan 31 yaşındaki Emre D.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede göçük altından çıkartılarak hastaneye kaldırılan Emre D. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de göçük altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika


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