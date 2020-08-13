Nevşehir'de "Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de fotoğraf ve gökyüzü tutkunları, meteor yağmurunu Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı'nda düzenlenen etkinlikte izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Kahveci Dağı'ndaki etkinlik alanına geldi.

Gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sunan etkinlikte, Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu müzik dinletisi sundu.

Etkinlik boyunca cep telefonları ile gökyüzünün fotoğrafını çeken meraklılar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkinlik alanında hem kentin gece manzarasını hem de yıldızlarla dolu gökyüzünü izledi.