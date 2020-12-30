Gönüllü kadınların örgü çalışmasına Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bir süre şiş ve iple atkı örerek, "Gönülleri örmek için şişini al, gel" sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan kadınlara destek oldu.

Arı'nın eşi Melek Arı, etkinlik kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Merkezi'nde gönüllü kadınlarla bir araya gelerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Merkezi ziyaret eden Başkan Rasim Arı da şiş ve iple bir süre atkı örerek kadınlara destek verdi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce temin edilen malzemelerle farklı renk ve desenlerde örülen atkı ve bereler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Projeye destek veren gönüllü kadınlara teşekkür eden Arı, benzer projelerin de hayata geçirileceğini belirtti.

Melek Arı tarafından geçen yıl başlatılan projeye çok sayıda gönüllü kadın katılmış, örülen atkı ve bereler öğrencilere dağıtılmıştı.