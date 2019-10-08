- Nevşehir'de Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na 123 sporcu katıldı

NEVŞEHİR - Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu tarafından Nevşehir'de 43 kulüp ve 123 sporcunun katılımı ile düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 43 kulüp ve 123 sporcunun katılımı ile başlayan şampiyona, iki gün boyunca devam edecek. Açılış seremonisinde açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, Nevşehir'de düzenlenen şampiyonada başarılı olan sporcuların Mısır'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını söyledi. Sayyıdan, "Nevşehir ilimizde görme engelliler halter müsabakaları başladı. 43 kulübümüzden 123 sporcumuzun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularımızın bir kısmını Mısır'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na ülkemizi temsil etmek amacıyla göndereceğiz. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi dünya dereceleri elde edeceğiz. Çocuklarımızın ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.