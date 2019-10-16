Nevşehir'de görüntü ve çevre kirliğine geçit verilmeyecek

Nevşehir Belediyesi, bir yandan kaçak moloz dökümü yapılmaması için önlemler alırken, diğer yandan da kaçak yollarla dökülmüş olan moloz ve hafriyat atıklarını temizliyor.



Nevşehir Belediyesi, kentte çevre ve görüntü kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla, kaçak yollarla dökülmüş olan moloz ve hafriyat atıklarını temizliyor. Bu kapsamda 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ arkasında bulunan Şifa Cami ile Üniversite arasındaki yolun birçok noktasına gelişigüzel ve kaçak olarak dökülen molozlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek hem çevrenin kirlenmesi önlendi, hem de kötü görüntülerin oluşmasına engel olundu. Yol boyunca ayrıca molozların temizlenmesinin ardından yaya kaldırımı çalışması yapılarak bundan sonra bu bölgeye moloz dökümünün engel olunması da sağlandı.



Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir'de çevre ve görüntü kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen yerler dışında vatandaşların boş arazilere moloz dökmemeleri konusunda yeniden uyardı. Yetkililer, hafriyat döküm alanı olarak belirlenen Karayolları Asfalt Plenti yakınlarındaki ve Fen İşleri Müdürlüğü garajı arkasındaki alanlar dışında alınan karar ile birlikte bundan böyle yol kenarlarına ve boş arazilere rastgele moloz ve çöp bırakan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince en üst sınır olan 9 bin 898 TL para cezası uygulanacağı, moloz sahibi şirketlere ise 16 bin 510 lira ceza kesileceğini, ayrıca söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masrafında kişilerden tahsil edileceğini bildirildi. - NEVŞEHİR