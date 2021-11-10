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Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı

10.11.2021 15:07
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı

Nevşehir merkez ilçe başta olmak üzere 7 ilçede 'Güven ve Huzur' operasyonu yapıldı.

Nevşehir merkez ilçe başta olmak üzere 7 ilçede 'Güven ve Huzur' operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre 28 ekip ve 215 personelin katılımı ile yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulamasında 214 işyeri, 87 okul çevresi, park, bahçe, yürüyüş, mesire alanı ve 103 metruk bina kontrol edildi, 465 araç ve bin 901 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda; 'Hırsızlık' suçundan 2 ve 'Kasten Yaralama' suçundan 1 olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı 1 şahsa da gerekli tebligat yapıldı. 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan 1 şahıs adli makamların talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde 27 araca tespit edilen kusurlarından dolayı idari işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı

Genel Bilgi Tarama, Nevşehir, Türkiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 'Güven ve Huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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