Nevşehir'de güvenlik görevlisinin dikkati yaşlı kadının dolandırılmasını engelledi - Son Dakika

Nevşehir'de banka şubesinde çalışan güvenlik görevlisinin dikkati, yaşlı bir kadının telefon dolandırıcılığı mağduru olmasının önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan 81 yaşındaki M.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, "banka hesaplarının ele geçirilişmiş olabileceğini" söyleyerek, hesabındaki parayı vereceği hesap numarasına havale etmesini istedi.

Banka şubesine gelerek hesabındaki 12 bin avroyu çekmek isteyen kadının tavrından şüphelenen güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

Banka şubesine gelen ekipler, M.A'nın dolandırıcıların verdiği hesap numarasına para yatırmasını engelledi.

Polise teşekkür eden yaşlı kadın, ekipler tarafından evine götürüldü.