Nevşehir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada,1'i bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:10 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Avanos
ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada,1'i bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri
karayolunun Sarıyazı mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Sedak Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Yamaçtan aşağıya yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta bulunan 8 aylık Rabia Acar ile kaza sırasında araçtan fırlayan Enver Can (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Rabia Acar ve Enver Can'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Nevşehir
Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü
İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ
Kendisine para vermeyen annesini kafasına taşla vurarak öldürdü