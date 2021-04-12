Nevşehir'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini arttı - Son Dakika

Ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde kar temizliği yaparken, yayaların can güvenliğini sağlamak için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım ve üst geçitlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda sahadan ayrılmayan ekipler; tüm mahallelerde ara vermeden kar küreme ve yoğun tuzlama çalışması yapıyor. Şehir merkezindeki kaldırım, yürüyüş yolu, görme engelli vatandaşların kullandığı iz yolları, yaya geçitleri ve üst geçitlerde kar temizliği yürüten motorize ve el ekipleri, buzlanma riskine karşı da tuzlama yaparak karla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan mazgalları da açan Nevşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Çağrı Merkezi ve 0537 850 50 50 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak riskli noktalara yönlendiriyor.