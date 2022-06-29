Nevşehir'de hakim ve savcılara veda programı - Son Dakika
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Nevşehir'de hakim ve savcılara veda programı

29.06.2022 14:23
Nevşehir'de hakim ve savcılara veda programı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, farklı kentlere atanan hakim ve savcılar onuruna veda programı düzenledi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, farklı kentlere atanan hakim ve savcılar onuruna veda programı düzenledi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Çınar, yeni görev yerlerine atanan çalışma arkadaşlarına başarı dileyerek, "Her zaman iyi insanlarla karşılaşmalarını, sevdikleriyle sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamalarını temenni ederim. Adalet ordusunun neferleri olarak her birimiz kanunların bizlere vermiş olduğu yetki ve sorumlulukların bilincinde çalışmalarımıza devam etmeliyiz ki yargıya güvenin en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayabilelim." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Cumhuriyet Savcısı Engin Demirci Hatay Adliyesine, hakim Hale Didem Badak Bakırköy Adliyesine, hakim Selvi Betül Alıcı Elbistan Adliyesine, hakim Mehmet Şam Gölhisar Adliyesine, hakim Melike Altınöz ise Reyhanlı Adliyesine atanmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Nevşehir, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de hakim ve savcılara veda programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de hakim ve savcılara veda programı - Son Dakika
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