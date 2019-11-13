Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Nevşehir'de, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "silahla tehdit ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B. ile "hakaret" suçundan hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U'yu kent merkezindeki adreslerinde, "hakaret" suçundan hakkında arama kararı bulunan E.Y'yi ise Kozaklı ilçesi girişindeki trafik uygulama noktasında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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