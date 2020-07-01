Nevşehir'de halı dokuma kursuna katılan kadınlar meslek ediniyor - Son Dakika

Nevşehir'de, belediye tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar hem üretiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından açılan halı dokuma kursunda, kadınların meslek edinerek istihdama katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.



İŞ-KUR işbirliğinde, KAÇEM atölyesinde devam eden kursa katılan kadınlara usta öğreticilerce günlük 35 lira harçlık verildiği aktarıldı.

Kurs öğretmeni Fatma Turgut, 10 ev kadının katıldığı kursta kirkitli havsız dokuma tekniği ile yöresel motifler kullanılarak çanta, minder, kilim, cüzdan ve duvar süsü yapımı konusunda eğitim verildiğini belirtti.



Yıllardan beri meslek edinme ve çalışma hayali kurduğunu kaydeden ev hanımı Müzeyyen Yücefaydalı da kursu tamamladıktan sonra dokumacılığı sürdürmek istediğini söyledi.



Belediye Başkanı Arı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden kursiyer Zehra Bıyıklı ise hem çocuklarının eğitimine destek vermek hem de meslek sahibi olabilmek için kursa katıldığını söyledi.