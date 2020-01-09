Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İzmir Adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan 35 yaşındaki Ö.Ö. ve Çanakkale adli makamlarınca konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan ve hakkında 10 ay hapis cezası bulunan 29 yaşındaki K.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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