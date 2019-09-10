Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.R., Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesince alkol veya uyuşturucu maddenin etkisiyle araç kullanma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan Y.F.E. ve Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesinde bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.H. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demirtaş' a verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi
Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:49:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]