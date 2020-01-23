Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası hakkında yakalama kararı ile aranan 5 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası hakkında yakalama kararı ile aranan 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hakkında hapis cezası ile yakalama kararı bulunan, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ö., Kırşehir adli makamlarınca taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranan Y.A., çocuğun cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.E., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.N. ve çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Y.C.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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