Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası hakkında yakalama kararı ile aranan 5 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hakkında hapis cezası ile yakalama kararı bulunan, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ö., Kırşehir adli makamlarınca taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan aranan Y.A., çocuğun cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.E., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.N. ve çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Y.C.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR