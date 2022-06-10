Nevşehir'de hareketli dakikalar: Polise bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Nevşehir'de hareketli dakikalar: Polise bıçakla saldırdı

10.06.2022 15:58
Nevşehir'de hareketli dakikalar: Polise bıçakla saldırdı

Nevşehir'de yasaklı cins köpekle sokağa çıkan şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Nevşehir'de yasaklı cins köpekle sokağa çıkan şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekiplerinin havaya uyarı atışı yaptığı olayda, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Borsa Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tasmasından tuttuğu yasaklı cins köpek pitbull ile yola çıkan Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkartarak vatandaşlara hakaret etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafiği de aksatarak hem yürüyen ve hem de çevresindekilere hakaret eden şahsı durdurmak istedi. Şahıs, elindeki bıçak ile ekiplerin üzerine yürürken, polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Ekipler, şüpheli şahsı dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de hareketli dakikalar: Polise bıçakla saldırdı - Son Dakika

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