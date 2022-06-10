Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı

10.06.2022 16:15

Nevşehir'de hareketli dakikalar.

Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı

NEVŞEHİR Nevşehir'de yasaklı cins köpekle sokağa çıkan şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri havaya uyarı atışı yaptığı olayda, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Borsa Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tasmasından tuttuğu bulundurulması yasaklı cins köpek olan pitbull ile yola çıkan Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkartarak vatandaşlara hakaret etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafiği de aksatarak hem yürüyen ve hem de çevresindekilere hakaret eden şahsı durdurmak istedi. Şahıs, elindeki bıçak ile ekiplerin üzerine yürürken, polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Ekipler, şüpheli şahsı dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı
Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı
Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı
Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de hareketli dakikalar... Yasaklı ırk köpeğini vermemek için polise bıçakla saldırdı - Son Dakika
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