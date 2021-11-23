Nevşehir'de hastaneden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

NEVŞEHİR'de 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden firar eden Ali A. (43), polis ekiplerince yakalandı.
Kentte, dün 'hırsızlık' suçundan gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı. Polis, Ali A.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirdi. Sağlık raporunun çıkması beklenirken kaçan Ali A.'yı polis, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde yakaladı. Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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