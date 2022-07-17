Hafif yaralanan çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havalandırma boşluğunun üzerindeki koruma demirlerinin yakın zamanda çalındığı söyleyen vatandaşlar tekrar böyle bir olay olmasın diye havalandırma boşluğunun üstünü taşla kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, 350 Evler Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan yabancı uyruklu B.M. geri geri giderken apartman havalandırma boşluğuna düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ihbar hattına bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen çocuğu çıkarttı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

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