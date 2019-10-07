Nevşehir'de Hayvan kasabası açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilecekleri modern Hayvan Kasabası ve Kısırlatırma Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Nevşehir'in Karayazı mevkiinde yaklaşık 42 bin metrekarelik bir alan üzerinde 60 günlük bir çalışma ile tamamlanan Hayvan Kasabası ve Kısırlaştırma Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa, Vali İlhami Aktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tesisin 1 milyon 500 bin TL'ye mal olduğunu belirtti. Arı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının da yapılacağını kaydetti. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesinin sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılmasının amaçlanacağını belirten Arı, Nevşehir Hayvan Hastanesi ve Kısırlaştırma Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu yer alıyor. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlanacak ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından tesis hizmete açıldı. Hayvan Kasabasında, kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ve serbest gezi alanları yer alıyor.