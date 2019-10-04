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Nevşehir'de Hayvan Kasabası hizmete açılıyor

1 saat önce

Sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilecekleri modern Hayvan Kasabası ve Geçici Hayvan Bakım Evi Nevşehir'e kazandırıyor.

Nevşehir'de Hayvan Kasabası hizmete açılıyor, System.String[]

Sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların faydalanabilecekleri modern Hayvan Kasabası ve Geçici Hayvan Bakım Evi Nevşehir'e kazandırıyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın vizyon projelerinden biri olan merkezin açılışı 7 Ekim 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan törenle yapılacak.


Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda bulunan ve temeli 2 ay önce düzenlenen törenle atılan Hayvan Kasabasının yapımı tamamlandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın büyük önem verdiği ve seçimlerden önce açıkladığı vizyon projelerinden biri olan Hayvan Kasabasının açılışı için 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 14.00'de tören düzenlenecek.


Açılış öncesinde tesisteki son hazırlıkları denetleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm vatandaşları törene davet etti.


Nevşehir'de kurulan ve Türkiye'ye örnek oluşturacak olan Hayvan Kasabası içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi ve köpek evleri ve serbest gezi alanlarının bulunacağını belirten Arı, birçok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının da yapılacağını kaydetti. Özelikle çocukların tesise ziyaretler gerçekleştirmesinin sağlanarak, sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılmasının amaçlanacağını vurgulayan Arı, "Bu tesise getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılacak. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılacak. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutulacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçilecek. Kedi ve köpek pansiyonunun bulunacağı tesiste ayrıca eğitim çalışmalarının yapılacağı eğitim salonu olacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirileceği komplekste sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlanacak." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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