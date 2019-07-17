Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Haziran ayında 163 konut satıldı
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Nevşehir'de Haziran ayında 163 konut satıldı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında konut satış rakamları açıklandı.

Nevşehir'de Haziran ayında 163 konut satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de Haziran ayında 163 konut satışı gerçekleştirilirken Kırıkkale'de 270 konut, Aksaray'da 294 konut, Niğde'de 352 konut ve Kırşehir'de ise 184 konut satışı gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR
Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
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