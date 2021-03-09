Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan firari 2 hükümlü saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de hırsızlık suçundan aranan firari 2 hükümlü saklandıkları evde yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü saklandıkları evde gözaltına alındı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü saklandıkları evde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan haklarında 4 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan M.Ç. ve E.Ç'nin saklandıkları evi tespit etti. İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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