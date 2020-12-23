Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Polis çevredeki güvenlik kameralarından olaya karışan iki şüphelinin kimliği tespit etti.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda çok sayıda malzeme çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Nevşehir 'de düğün salonundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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