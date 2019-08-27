Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı
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Nevşehir'de hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı

59 dakika önce

Nevşehir'de hırsızlık ve gasp suçundan şüpheli iki kişi tutuklandı.

Nevşehir'de hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de hırsızlık ve gasp suçundan şüpheli iki kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Yunus Emre Caddesinde kapalı pazar yerinin otoparkında bir araçtan elektrik kabloları ve 2 matkabın çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüpheli F.K'yi gözaltına aldı.

Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K, mahkemece tutuklandı.


Öte yandan, Hacı Rüştü Mahallesi Çelik Sokak'ta, G.Ç'nin bir aracı gasbettiği ihbarını değerlendiren polis, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliyi yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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