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Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı

08.11.2021 15:35
Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından Kayseri'de yakalandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından Kayseri'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bakır kablolar, suçta kullanılan keski aletleri ve bir adet telsiz ele geçirirken, E.D. (26), K.Y. (42) ve T.B.'yi (38) yakaladı. Yapılan incelemede şahısların Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit etti.

Gözaltına alınan 3 kişi ile ele geçirilen malzemelerin Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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