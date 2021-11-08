Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 kişi Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından Kayseri'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bakır kablolar, suçta kullanılan keski aletleri ve bir adet telsiz ele geçirirken, E.D. (26), K.Y. (42) ve T.B.'yi (38) yakaladı. Yapılan incelemede şahısların Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit etti.

Gözaltına alınan 3 kişi ile ele geçirilen malzemelerin Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. - KAYSERİ