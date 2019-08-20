Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de bir halı sahanın soyunma odasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de bir halı sahanın soyunma odasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne halı sahanın soyunma odasından 6 cep telefonu ile 3 bin 870 lira ve 100 dolar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.M. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.
Nevşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya tebrik telefonu
Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli Adalet sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:26:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]