Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir'de bir halı sahanın soyunma odasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: AA
'de bir halı sahanın soyunma odasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor
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İl Müdürlüğüne halı sahanın soyunma odasından 6 cep telefonu ile 3 bin 870 lira ve 100 dolar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.M. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.
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