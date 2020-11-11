Nevşehir'de hız ihlali yapan 263 araca ceza kesildi - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan radar denetimleri sonrasında 263 araca hız ihlali nedeniyle ceza yazıldı.

Alınan bilgilere göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 farklı noktada radar denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonrasında 263 araca hız ihlalinden dolayı para cezası yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR