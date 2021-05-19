Nevşehir'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Nevşehir'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak'ta aralarında husumet bulunan Hacı T. (28) ile İbrahim A. (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hacı T, bıçakla İbrahim A'yı yaraladı.
Olay yerinde yaşamını yitiren İbrahim A'nın cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Hacı T, polis merkezine giderek teslim oldu.
Kaynak: AA
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