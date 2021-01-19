Nevşehir'de huzurevi sakinleri ve 90 yaş üstüne Kovid-19 aşısı uygulaması başladı - Son Dakika

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında, huzurevinde kalanlar ile 90 yaş üstü vatandaşlara ilk doz Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalanlar ile 90 yaş üstü vatandaşlara ilk doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, huzurevi çalışanları ve evde sağlık hizmeti alanlara yönelik de aşılama çalışmasına başlanıldığı kaydedildi.