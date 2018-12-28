Nevşehir'de İhaleye Fesat İddiası
15 dakika önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçe milli eğitim müdürü ile bir iş insanı tutuklandı.
Nevşehir
'in Avanos
ilçesinde, taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçe milli eğitim müdürü ile bir iş insanı tutuklandı.
Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Avanos Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ile iş insanı Birol S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet" suçlarından tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:04 Kaynak: AA
Son Dakika! 'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi
İlber Ortaylı'nın Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek
Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı