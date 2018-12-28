Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de İhaleye Fesat İddiası

Nevşehir'de İhaleye Fesat İddiası

15 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçe milli eğitim müdürü ile bir iş insanı tutuklandı.

Nevşehir'de İhaleye Fesat İddiası, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçe milli eğitim müdürü ile bir iş insanı tutuklandı.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Avanos Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ile iş insanı Birol S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet" suçlarından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Avanos, Nevşehir, Güncel
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