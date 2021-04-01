Nevşehir'de İHH, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını kınadı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Gençlik Teşkilatı üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etti.

Gülbahçe Parkı önünde toplanan teşkilat üyeleri adına açıklama yapan sözcü Muhammedcan Ayıkbaba, 4 yıl önce 1 Nisan'da Doğu Türkistan bölgesindeki halkın kitleler halinde toplama kamplarına alınmaya başlandığını hatırlatarak, insanlık ayıbının sona ermesi gerektiğini belirtti.

Çin'in baskı ve zulümleri neticesi bu bölgedeki Müslümanların maddi ve manevi travma yaşadığını ifade eden Ayıkbaba, dünyanın son asırda yaşanan soykırıma karşı sessiz kalmasını kınadı.

BM'yi başta toplama kamplarının kapatılması olmak üzere Çin'in sürdürdüğü baskıların sona ermesi için girişimde bulunmaya çağıran Ayıkbaba, şunları söyledi:

"11 Eylül sonrasında terörle mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan'a yönelik artan baskılar bir yana, 2012 sonunda Xi Jinping ile başlayan sürecin apayrı acı bir öyküsü var. Dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu, Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan, nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin topyekun gözaltına alındığı, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da 'aile olmak' projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı, bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütülmekte olduğudur. Doğu Türkistan'daki toplama kampları kayıtsız şartsız bir an evvel kapatılmalı, bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir."