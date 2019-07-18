Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de ikamete ateş eden 1 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de ikamete ateş eden 1 kişi tutuklandı

3 saat önce

Nevşehir'de bir eve tüfekle ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de ikamete ateş eden 1 kişi tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de bir eve tüfekle ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emek mahallesinde bir kişi ikamete pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ikamete pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şüphelinin Ali Ç. Olduğu tespit edilmesinin ardından şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahkeme kararı ile Ali Ç.'nin iş yerinde yapılan arama sonrasında 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ali Ç. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
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