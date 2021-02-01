Nevşehir'de ikametten cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de yabancı uyruklu bir kadının evine girerek cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.
Yalnız yaşayan kadın, ikamette bulunduğu sırada kapıyı kırarak içeri giren tanımadığı bir kişinin kendisine ait cep telefonunu alarak kaçtığını öne sürüp, şikayette bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin K.A.T. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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