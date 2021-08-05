Kazayı film izler gibi izlediler - Son Dakika

Kazayı film izler gibi izlediler

Kazayı film izler gibi izlediler Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı Nevşehir-Ürgüp yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kaza sonrasında yolda geçen sürücülerin film seyreder gibi yaralı kadını izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kazayı film izler gibi izlediler Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı NEVŞEHİR - Nevşehir- Ürgüp yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kaza sonrasında yolda geçen sürücülerin film seyreder gibi yaralı kadını izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Ürgüp yolu Kavak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 46 ACF 044 plakalı skoda marka otomobil ile 50 AV 412 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında 46 ACF 044 plakalı otomobil içerisinde bulunan Havva Hilal T. yaralandı. Kaza sonrasında yoldan geçen diğer sürücülerin ve vatandaşların ise meraklı gözler ile izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Kazada yaralanan Havva Hilal T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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