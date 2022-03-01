Nevşehir'de iki firari yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen sanık yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilen hükümlü ile "hırsızlık" suçundan yargılandığı davada tutuklanmasına hükmedilen sanık, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Hükümlü ve sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.