Nevşehir'de iki haftada 12 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 12-26 Temmuz tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, adli makamlarca haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası verilen 12 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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