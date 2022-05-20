Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

20.05.2022 21:48

Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Nevşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hoca Ahmet Yesevi sokakta sürücüleri tespit edilemeyen 50 ACL 980 plakalı motosiklet ile 50 ACG 909 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 ekiplerine ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan iki motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

http://indis.iha.com.tr/Assets/Images/icons/forward.png

Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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