Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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NEVŞEHİR'de, kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla attı, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2019 01:52 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'de, kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla attı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Kabakçı (23) yönetimindeki 50 DL 670 plakalı otomobil, Muhammet Ataç (23) yönetimindeki 07 GZR 09 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 50 DL 670 plakalı otomobil takla atarak, ters döndü. Kazada, otomobildeki Merve ve İpek Kabakçı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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