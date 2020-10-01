Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 50 BE 047 plakalı otomobil ile 50 MA 0541 plakalı otomobil, Özkonak-Avanos yolu Kavdırlar mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından her iki araçtaki yaralı 4 kişiyi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.